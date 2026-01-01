Творческий вечер с Владимиром Вишневским

Шедевры классической музыки: цикл концертов с Владимиром Вишневским

Проект «На слуху» представляет цикл концертов «Владимир Вишневский и друзья», который подарит вам незабываемые моменты встречи с великой музыкой. В программе — шедевры фортепианной и камерно-инструментальной музыки.

О Владимире Вишневском

Владимир Вишневский — российский пианист, ставший обладателем I премии и золотой медали II Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова в Москве. За свою карьеру артист завоевал множество наград на международных конкурсах, включая Гран-при на Международном конкурсе «Лиссабонские звёзды» и I премию на Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.

С 2015 года Вишневский активно участвует в концертных программах и является стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Он выступал в ансамбле с именитыми музыкантами, такими как Хибла Герзмава и Вадим Репинин, а также под управлением известных дирижёров.

Автограф-сессия

После концерта вы сможете пообщаться с артистом и получить автограф, что станет приятным завершением вечера.

Обращение к зрителям

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что места 1–17 на балконе имеют ограниченную зону видимости. Пожалуйста, учтите это при выборе мест.

В программе концерта возможны изменения.