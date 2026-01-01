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Театральная экскурсия «Путешествие в волшебную страну кукол»
Киноафиша Театральная экскурсия «Путешествие в волшебную страну кукол»

Спектакль Театральная экскурсия «Путешествие в волшебную страну кукол»

Постановка
Театр марионеток им. Деммени 0+
Возраст 0+

О спектакле

Экскурсия в театре марионеток имени Деммени

Приглашаем на увлекательную экскурсию в мир кукольного искусства, где оживают марионетки и раскрываются секреты театра. Экскурсионная программа посвящена истории первого государственного театра кукол в России — Театра марионеток им. Е.С. Деммени.

Что вас ждет?

Вы познакомитесь с уникальной коллекцией старинных марионеток, созданных мастерами прошлых веков. Экскурсоводы — Народная артистка РФ Фаина Костина, Заслуженный артист РФ Аркадий Мирохин и актриса театра Ольга Фёдорова — проведут вас через страницы истории театра, расскажут о его становлении и развитии, поделятся тайнами работы с куклами.

Для кого?

Экскурсия будет интересна и взрослым, и детям, ведь она не только рассказывает о театральной жизни, но и переносит в сказочный мир кукольной магии. Это прекрасная возможность прикоснуться к истории и культуре театра, узнать больше о ремесле кукловодов и, конечно, увидеть редкие экспонаты, хранящие память о великой традиции.

Не упустите шанс отправиться в это волшебное путешествие!

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