Спектакль Иммерсивное детское шоу «Джек и Королевство Кошмаров»

Иммерсивное детское шоу «Джек и Королевство Кошмаров»
6+
О концерте/спектакле

Иммерсивное детское шоу в Петербурге

Откройте двери в мир мистической сказки! В пространстве «Замок на Невском» стартует уникальное иммерсивное детское шоу «Джек и Королевство Кошмаров». Это путешествие подарит вашим детям незабываемые эмоции и особую атмосферу Хэллоуина.

Погружение в мир кошмаров

Мир Кошмаров полон удивительных приключений и загадок. Как Джек и его команда готовятся к самому мистическому празднику в году? Приглашаем юных помощников открыть завесу тайны и стать частью этого волшебного процесса.

Что вас ждет на спектакле?

Шоу наполнено яркими персонажами, захватывающими сюжетными поворотами и интерактивными элементами. Дети смогут не только наблюдать, но и принимать активное участие в захватывающих событиях. Это отличная возможность развить фантазию и творческие способности в увлекательной атмосфере.

Погружение в атмосферу Хэллоуина

Приготовьтесь к настоящему празднику для маленьких искателей приключений! Шоу «Джек и Королевство Кошмаров» — идеальный способ провести время в ожидании Хэллоуина, познакомиться с его традициями и магией.

Не упустите шанс стать частью этой чудесной истории. Приходите и позвольте своим детям погрузиться в мир волшебства и таинства!

Сентябрь
Октябрь
20 сентября суббота
12:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
27 сентября суббота
12:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
4 октября суббота
12:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
11 октября суббота
12:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽
18 октября суббота
12:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1300 ₽

