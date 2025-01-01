Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мать тьма
Киноафиша Мать тьма

Спектакль Мать тьма

18+
Режиссер Екатерина Павлова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Трагикомедия по роману Курта Воннегута 

«Мать тьма» — это трагикомедия по одноименному роману Курта Воннегута. История начинается в тюремной камере, где Говард У. Кэмпбелл-младший оказался по весьма весомой причине.

Кто он?

Кто же он на самом деле? Шпион? Военный преступник? Герой? Вопрос о том, сделал ли он в своей жизни больше добра или зла, становится центральным в повествовании. Может ли человек быть одновременно отпетым негодяем и искренним гуманистом? Этот странный вопрос поднимает много философских размышлений.

Внутренний конфликт

Разгадка, возможно, заключается в точке зрения, с которой кто-то выносит Говарду суровый вердикт. А что, если он сам решает свою судьбу? Спектакль полон неожиданных поворотов, любви и страсти, а также серьезных вопросов и неоднозначных ответов.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Курт Санкт-Петербург, Чайковского, 16
20:00 от 1400 ₽

Фотографии

Мать тьма Мать тьма Мать тьма Мать тьма Мать тьма Мать тьма Мать тьма Мать тьма Мать тьма

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
16 декабря в 19:00 Легенда
Билеты
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
19 октября в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Алиса в Стране чудес
12+
Детский Кукольный
Алиса в Стране чудес
5 сентября в 19:00 Большой театр кукол
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше