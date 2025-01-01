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Фламенко Фрида
Киноафиша Фламенко Фрида

Спектакль Фламенко Фрида

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль-фламенко о жизни Фриды Кало

Премьера спектакля-фламенко «Фрида» состоялась 8 февраля 2009 года в Театре Эстрады им. А. Райкина в Санкт-Петербурге. За более чем 14 лет спектакль был показан в таких городах, как Москва, Сочи, Баку (Азербайджан), Брест (Беларусь), Лимассол (Кипр), а также в других городах России, включая Пермь, Великий Новгород, Липецк, Петрозаводск, Архангельск, Мурманск, Киров, Челябинск, Магнитогорск и Череповец. Всего состоялось более двухсот показов, всегда с аншлагом. «Фриду» увидели более 80 000 зрителей.

Синергия танца и искусства

Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и видеопроекций картин Фриды Кало, что усиливает впечатление от происходящего на сцене. В «Фриде» задействованы лучшие исполнители фламенко в России, что делает его ещё более впечатляющим.

Вдохновение и концепция

Наталья Зайкова, автор и режиссер спектакля, была вдохновлена личностью и трагической биографией мексиканской художницы Фриды Кало. Как танцовщица фламенко и главная исполнительница, Зайкова невероятным образом перевела биографию Фриды на язык фламенко.

Критика и отзывы

Спектакль получил десятки восторженных отзывов в интернете и СМИ. Зрители и критики единогласно отмечают, что «Фрида» — это уникальное явление театрального искусства, где авторам и исполнителям удалось создать зрелище, способное держать зал в напряжении и восхищении от первой до последней минуты.

Режиссер
Наталья Зайкова
В ролях
Наталья Зайкова (танец)
Константин Фролов (танец)
Светлана Рудник (вокал)
Алексей Стародубцев (гитара)
Алексей Парфенов (гитара)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
18:00 от 1600 ₽

Фотографии

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