Спектакль Фламенко Фрида

Спектакль-фламенко о жизни Фриды Кало

Премьера спектакля-фламенко «Фрида» состоялась 8 февраля 2009 года в Театре Эстрады им. А. Райкина в Санкт-Петербурге. За более чем 14 лет спектакль был показан в таких городах, как Москва, Сочи, Баку (Азербайджан), Брест (Беларусь), Лимассол (Кипр), а также в других городах России, включая Пермь, Великий Новгород, Липецк, Петрозаводск, Архангельск, Мурманск, Киров, Челябинск, Магнитогорск и Череповец. Всего состоялось более двухсот показов, всегда с аншлагом. «Фриду» увидели более 80 000 зрителей.

Синергия танца и искусства

Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и видеопроекций картин Фриды Кало, что усиливает впечатление от происходящего на сцене. В «Фриде» задействованы лучшие исполнители фламенко в России, что делает его ещё более впечатляющим.

Вдохновение и концепция

Наталья Зайкова, автор и режиссер спектакля, была вдохновлена личностью и трагической биографией мексиканской художницы Фриды Кало. Как танцовщица фламенко и главная исполнительница, Зайкова невероятным образом перевела биографию Фриды на язык фламенко.

Критика и отзывы

Спектакль получил десятки восторженных отзывов в интернете и СМИ. Зрители и критики единогласно отмечают, что «Фрида» — это уникальное явление театрального искусства, где авторам и исполнителям удалось создать зрелище, способное держать зал в напряжении и восхищении от первой до последней минуты.