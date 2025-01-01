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Портрет Дориана Грея
Киноафиша Портрет Дориана Грея

Спектакль Портрет Дориана Грея

18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Хоррор-мюзикл «Портрет Дориана Грея» — вечная красота и роковая цена

Мюзикл «Портрет Дориана Грея» по мотивам знаменитого романа Оскара Уайльда становится главным событием на большой сцене театра «Мюзик-Холл». Этот хоррор-мюзикл в очередной раз возвращается к самому известному произведению Уайльда, исследуя вечные вопросы красоты, порока и искушения.

Дориан Грей: юность и вечная красота

Дориан Грей — молодой и невероятно привлекательный герой, чья внешность пленяет всех вокруг. Он продает свою душу дьяволу в обмен на вечную молодость и безупречную красоту. Внешний вид не подвержен времени и порокам, однако душа героя медленно разлагается. В поисках чувственных удовольствий и наслаждений он не видит границ, и этические нормы для него становятся всего лишь предрассудками, от которых можно отказаться.

Магия порока и цена вечной юности

Спектакль ярко демонстрирует, как желание насладиться земными удовольствиями, избегая ответственности и обязательств, превращает Дориана в чудовище. Мюзикл наглядно показывает, как безнравственные игры и аморальные поступки обрекают человека на самоуничтожение. В истории, где доминирует магия красоты, всегда существует цена — и Дориан Грей заплатит за свои соблазнительные пороки.

Мистическая борьба добра и зла

«Портрет Дориана Грея» — это не только мистическая история о внешней красоте и внутренней пустоте, но и размышление о смысле жизни и искусства, о добре и зле, о предательстве и искусственной гармонии. В спектакле переплетаются тайные интриги, криминальные деяния и моральная борьба, чтобы показать, что преступления не остаются без наказания, а грехи рано или поздно возвращаются к своему создателю.

Сказка о вечных наслаждениях и их опасности

Мюзикл открывает зрителям двери в мир Дориана Грея, где красота становится ключом к саду вечных наслаждений. Однако цена этой красоты и свободы поистине страшна.

Присоединяйтесь к мюзиклу, чтобы увидеть, как персонажи сталкиваются с неизбежными последствиями своих выборов в мире, где красота и порок идут рука об руку.

Режиссер
Наталья Индейкина
В ролях
Александр Чернышев
Сергей Коровин
Константин Китанин
Ольга Васильева
Анна Снегова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея

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