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Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук
Билеты от 900₽
Киноафиша Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук

Спектакль Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Возраст 16+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

История взросления девушки, рассказанная в социальных сетях

По пьесе Юлии Вороновой

Спектакль основан на одноименной пьесе современного драматурга Юлии Вороновой. Это история взросления молодой девушки, Алены Чижук, рассказанная ей самой через призму социальных сетей. Постепенно, через эти платформы, героиня раскрывает путь от юной, мечтательной личности до взрослой женщины, научившейся самостоятельно решать свои проблемы.

Путь от откровений до эволюции онлайн-образа

Спектакль отображает процесс взросления героини как переход от длинных и откровенных записей в ЖЖ до беззаботных фотографий еды и повседневных моментов на Facebook. Этот путь, отображенный через социальные сети, становится метафорой личной эволюции и изменяющегося восприятия жизни и себя.

Режиссер
Алексей Размахов
В ролях
Татьяна Збруева
Виктор Маминов
Анастасия Пронина
Мария Репина
Григорий Спиридонов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук

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