Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о войне, о любви и дружбе, о поисках себя

Спектакль «Синяя-синяя речка» рассказывает о войне и её последствиях, о любви и дружбе, о взрослении и поиске себя. Срежиссированный Борисом Вахтиным, лауреатом премии «Золотая маска» и Заслуженным артистом Республики Башкортостан, он поднимает важные и актуальные темы, которые затрагивают каждый из нас.

Данная постановка приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако на сцене не будет сражений или громких речей. Война проходит фоном, и на передний план выходят более личные и глубокие чувства.

В основе спектакля — повесть Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня». История повествует о молодой женщине, ставшей вдовой в самом начале войны. Солдат, ушедший из жизни, ведёт мистический диалог со своей женой, что создаёт уникальную атмосферу в спектакле.

Зрителей ждёт глубокая драма, полная эмоций. Этот спектакль порадует тех, кто ценит театральное искусство и хочет увидеть живую интерпретацию важных человеческих тем, таких как любовь и непобедимость жизни.

Не упустите возможность насладиться мастерством актёров и чувствами, которые они передадут на сцене.

Апрель
11 апреля суббота
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
21 апреля вторник
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

