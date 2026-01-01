Спектакль о войне, о любви и дружбе, о поисках себя

Спектакль «Синяя-синяя речка» рассказывает о войне и её последствиях, о любви и дружбе, о взрослении и поиске себя. Срежиссированный Борисом Вахтиным, лауреатом премии «Золотая маска» и Заслуженным артистом Республики Башкортостан, он поднимает важные и актуальные темы, которые затрагивают каждый из нас.

Данная постановка приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Однако на сцене не будет сражений или громких речей. Война проходит фоном, и на передний план выходят более личные и глубокие чувства.

В основе спектакля — повесть Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня». История повествует о молодой женщине, ставшей вдовой в самом начале войны. Солдат, ушедший из жизни, ведёт мистический диалог со своей женой, что создаёт уникальную атмосферу в спектакле.

Зрителей ждёт глубокая драма, полная эмоций. Этот спектакль порадует тех, кто ценит театральное искусство и хочет увидеть живую интерпретацию важных человеческих тем, таких как любовь и непобедимость жизни.

Не упустите возможность насладиться мастерством актёров и чувствами, которые они передадут на сцене.