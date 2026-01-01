Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Правда — хорошо, а счастье лучше (г. Ульяновск)
Киноафиша Правда — хорошо, а счастье лучше (г. Ульяновск)

Спектакль Правда — хорошо, а счастье лучше (г. Ульяновск)

16+
Возраст 16+

О спектакле

История любви по А. Н. Островскому

В спектакле «Правда - хорошо, а счастье лучше» (г. Ульяновск) разворачивается история о любви, которая сталкивается с социальными предрассудками и личными амбициями. Под кронами яблоневого сада бедный приказчик влюбляется в красавицу из состоятельной купеческой семьи. Однако впереди у них не только счастливая помолвка, но и ряд испытаний.

Главные герои оказываются на ходе событий, где каждый отстаивает свою правду. Бабка-купчиха мечтает выдать внучку за генерала, в то время как приказчик отказывается «ходить на задних лапках» и говорит прямо. Тем временем, внучка унаследовала волевой характер своей бабушки, что лишь разжигает страсти.

Однако надежда на мир и гармонию приходит не из правды, а из самой любви. В усадьбу внезапно нанимается новый сторож, оказавшийся старым знакомым. Этот персонаж, некогда возлюбленный хозяйки-купчихи, может изменить ход событий.

Приходите на спектакль, чтобы узнать, как развиваются события и удастся ли героям преодолеть преграды на пути к счастью.

Исполнители
Кац А.Ф

Купить билет на спектакль Правда — хорошо, а счастье лучше (г. Ульяновск)

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
17 июня среда
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 1000 ₽

Фотографии

Правда — хорошо, а счастье лучше (г. Ульяновск)

В ближайшие дни

Щелкунчик
6+
Балет Детский

Щелкунчик

29 ноября в 15:00 Конгресс-холл «Торатау»
от 1500 ₽
Айболит и Бармалей
0+
Мюзикл Детский

Айболит и Бармалей

16 июня в 10:30 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Сущий ангел
16+
Комедия Музыка

Сущий ангел

2 июня в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше