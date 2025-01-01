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Свободная пара
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Киноафиша Свободная пара

Спектакль Свободная пара

Борис Щербаков и Мария Аронова разыгрывают любовную комедию на двоих 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия в исполнении любимых артистов

Когда-то муж предложил жене необычное условие для их супружеской жизни: жить по законам свободной пары, без обязательств в верности и любви, полагая, что так можно сохранить долгие и честные отношения. Он считал, что освобождение от этих «тоскующих» обязанностей — это ключ к счастью. Однако он и не подозревал, что однажды его жена решит воспользоваться этим договором...

Нобелевский драматург Дарио Фо
Лауреат Нобелевской премии, знаменитый итальянский драматург Дарио Фо, известный своими пьесами, наполненными импровизацией, гротеском и буффонадами, превращает этот, казалось бы, обычный сюжет в искрометную комедию. Вместо банальной семейной драмы он создает пьесу с глубоким смыслом, заставляющую задуматься о таких вечных вопросах, как счастье, любовь, верность и смысл жизни.

Комическое преувеличение и глубокие вопросы
Вспоминая и «проигрывая» на публике свою многолетнюю семейную жизнь, герои пьесы Дарио Фо задаются вопросами, которые всегда были актуальны для каждого из нас: что такое счастье и можно ли его сохранить? Может ли любовь быть свободной и не иметь обязательств? Что важно в семье — эмоциональная близость или свобода?

«Театр в театре»
Комический эффект усиливается приемом «театр в театре». Зрители становятся свидетелями судебного процесса по делу о супружеской неверности, как бы оказываясь в центре событий и вовлеченными в процесс. Ироничные и порой абсурдные ситуации происходят на сцене, где истина и вымысел переплетаются, а смешные моменты становятся поводом для более глубоких размышлений о сути семейных отношений.

Тема, которая всегда актуальна
Это не просто спектакль о неверности. Это история о том, как в современных отношениях, где иногда свобода кажется важнее обязательств, можно найти баланс между любовью и личной свободой. Через комические элементы и живое представление Дарио Фо раскрывает проблемы, которые касаются всех — независимо от времени и места.

Режиссер
Борис Мильграм
В ролях
Мария Аронова
Мария Аронова
Борис Щербаков
Борис Щербаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
19:00 от 1500 ₽
15 сентября
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
19:00 от 1500 ₽
18 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара Свободная пара

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