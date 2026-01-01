Свет Валаама: концерт хора Валаамского монастыря

В Доме музыки в Москве выступит Хор Валаамского монастыря. Коллектив известен исполнением православных песнопений, духовной музыки и обработок народных песен. Хор сочетает строгое монастырское звучание с концертным репертуаром, исполняя песнопения, молитвословия и произведения русских композиторов. Концерт будет интересен любителям православного пения и хоровой музыки.

Художественный руководитель: Александр Бордак

В новой программе хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» слушатели познакомятся с уникальным произведением — поэтической летописью Валаамской обители. Это творение создавалось на протяжении десятилетий монахами обители, такими как Петр Михайлов и Харитон Дунаев. В поэтической форме они описывали исторические события, монастырскую жизнь и красоту острова.

Исторический рассказ будет насыщен музыкальными произведениями, различными по стилю и жанру. Древние валаамские распевы передадут строгий дух старого монастыря, а патриотические произведения А. Прокофьева и М. Глинки — силу духа братии обители. Некоторые хоровые композиции прозвучат как молитвы об упокоении погибших во время войн и репрессий, другие — как гимны во славу Бога и людей, восстановивших Валаам.

Хор Валаамского монастыря был основан в 2005 году, после восстановления и освящения Спасо-Преображенского собора. В его состав вошли выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле имени М.И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, а также солисты петербургских театров, среди которых немало народных и заслуженных артистов. Исполнительская манера певцов «подпитывается» уникальной духовной энергией, присущей Валааму.

Хор активно участвует в Патриарших богослужениях на Валааме, а также выступает с концертами на ведущих площадках в России и за рубежом.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут

В программе возможны изменения.