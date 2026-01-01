Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Хор Валаамского монастыря
Билеты от 700₽
Киноафиша Хор Валаамского монастыря

Хор Валаамского монастыря

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Свет Валаама: концерт хора Валаамского монастыря

В Доме музыки в Москве выступит Хор Валаамского монастыря. Коллектив известен исполнением православных песнопений, духовной музыки и обработок народных песен. Хор сочетает строгое монастырское звучание с концертным репертуаром, исполняя песнопения, молитвословия и произведения русских композиторов. Концерт будет интересен любителям православного пения и хоровой музыки.

Художественный руководитель: Александр Бордак

В новой программе хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» слушатели познакомятся с уникальным произведением — поэтической летописью Валаамской обители. Это творение создавалось на протяжении десятилетий монахами обители, такими как Петр Михайлов и Харитон Дунаев. В поэтической форме они описывали исторические события, монастырскую жизнь и красоту острова.

Исторический рассказ будет насыщен музыкальными произведениями, различными по стилю и жанру. Древние валаамские распевы передадут строгий дух старого монастыря, а патриотические произведения А. Прокофьева и М. Глинки — силу духа братии обители. Некоторые хоровые композиции прозвучат как молитвы об упокоении погибших во время войн и репрессий, другие — как гимны во славу Бога и людей, восстановивших Валаам.

Хор Валаамского монастыря был основан в 2005 году, после восстановления и освящения Спасо-Преображенского собора. В его состав вошли выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле имени М.И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, а также солисты петербургских театров, среди которых немало народных и заслуженных артистов. Исполнительская манера певцов «подпитывается» уникальной духовной энергией, присущей Валааму.

Хор активно участвует в Патриарших богослужениях на Валааме, а также выступает с концертами на ведущих площадках в России и за рубежом.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 50 минут

В программе возможны изменения.

 

Купить билет на концерт Хор Валаамского монастыря

Помощь с билетами
Декабрь
Февраль
2 декабря среда
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1000 ₽
28 февраля воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Хор Валаамского монастыря Хор Валаамского монастыря Хор Валаамского монастыря Хор Валаамского монастыря

В ближайшие дни

50 оттенков блюза с Алексеем Аграновским
12+
Джаз Блюз

50 оттенков блюза с Алексеем Аграновским

22 августа в 22:00 Jam Club
от 2500 ₽
Бурлеск и Стендап (Burlesque & Stand Up)
18+
Юмор

Бурлеск и Стендап (Burlesque & Stand Up)

15 августа в 21:00 Club №1
от 1700 ₽
Магия дудука: Виталий Погосян & Imperial Orchestra
6+
Этно Классическая музыка

Магия дудука: Виталий Погосян & Imperial Orchestra

15 августа в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше