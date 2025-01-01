Сумерки. Сага. Симфомультимедия

Мультимедийный концерт о любви и выборе

«Под покровом туч и за пеленой дождя скрывался маленький городок Форкс… население 3 120 человек…» Именно здесь началась история любви, которая заставила миллионы вздыхать, спорить и наконец решать: холодный вампир или горячий оборотень?

Теперь эта легенда оживает на сцене в формате мультимедийного концерта от Nella Musica Orchestra. В этот вечер зрители смогут погрузиться в мир любимых персонажей, пережить их эмоции и страсти через музыку.

Живое исполнение и мультимедийное сопровождение

Живой симфонический оркестр и солисты Nella Voice исполнят культовые треки, знакомые каждому поклоннику истории. На огромных экранах развернется захватывающее мультимедийное сопровождение, которое дополнит музыкальное путешествие.

Выбор за вами

Как и Белла, которая выбирала между Эдвардом и Джейкобом, зрители смогут наслаждаться музыкой и эмоциями одновременно. Но в отличие от Беллы, вам доступно всё и сразу! Не упустите шанс стать частью этого уникального события.

Концерт состоится в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже — спешите, количество мест ограничено!