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Сумерки. Сага. Симфомультимедия
Билеты от 1800₽
Киноафиша Сумерки. Сага. Симфомультимедия

Сумерки. Сага. Симфомультимедия

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Мультимедийный концерт о любви и выборе 

«Под покровом туч и за пеленой дождя скрывался маленький городок Форкс… население 3 120 человек…» Именно здесь началась история любви, которая заставила миллионы вздыхать, спорить и наконец решать: холодный вампир или горячий оборотень?

Теперь эта легенда оживает на сцене в формате мультимедийного концерта от Nella Musica Orchestra. В этот вечер зрители смогут погрузиться в мир любимых персонажей, пережить их эмоции и страсти через музыку.

Живое исполнение и мультимедийное сопровождение

Живой симфонический оркестр и солисты Nella Voice исполнят культовые треки, знакомые каждому поклоннику истории. На огромных экранах развернется захватывающее мультимедийное сопровождение, которое дополнит музыкальное путешествие.

Выбор за вами

Как и Белла, которая выбирала между Эдвардом и Джейкобом, зрители смогут наслаждаться музыкой и эмоциями одновременно. Но в отличие от Беллы, вам доступно всё и сразу! Не упустите шанс стать частью этого уникального события.

Концерт состоится в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже — спешите, количество мест ограничено!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
19:00 от 1800 ₽
16 ноября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
16:30 от 1800 ₽

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