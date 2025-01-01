Меню
Орган при свечах
Билеты от 999₽
Киноафиша Орган при свечах

Орган при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте

Концерт органной музыки в Музее Пушкина

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на концерт, который пройдет в сердце Москвы — в величественном зале Музея Пушкина на Пречистенке. Этот вечер, при свете сотен свечей, наполнит пространство звучание короля инструментов — органа. Уникальная атмосфера старинных стен и мягкого света создаст особую глубину восприятия музыки.

Дайте себе возможность остановиться среди суеты большого города и погрузиться в тишину, наполняемую прекрасными звуками. Проживите этот вечер иначе — в гармонии, вдохновении и полном погружении в искусство.

Участники концерта

Исполнители на 27 сентября:

  • Мария Макаренко (орган) — выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки и Российской Академии Музыки им. Гнесиных. Лауреат конкурсов и первая российская органистка, игравшая на процессии у Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане.
  • Вероника Щелова (скрипка) — активная концертирующая артистка и участница камерных ансамблей.

Исполнители на 28 сентября:

  • Лилия Якушева (орган) — лауреат международных конкурсов, активно выступает на престижных площадках России.

Исполнители на 4 октября:

  • Марина Бадмаева (орган) — лауреат международных конкурсов, активно концертирующая в России.
  • Ольга Зозуля (виолончель) — лауреат международных конкурсов и руководитель струнного квартета.
  • Аиза Фазлиева (сопрано) — лауреат нескольких престижных конкурсов, участница международных музыкальных фестивалей.

Исполнители на 11 октября:

  • Мария Моисеева (орган) — доцент Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов.
  • Наталия Дубровская (сопрано) — солистка вокального ансамбля «AVE MARIA», лауреат международных конкурсов.

Исполнители на 18 октября:

  • Олеся Кравченко (орган) — молодое дарование, активно сотрудничающее с современными композиторами.
  • Михаил Трошин (саксофон) — лауреат всероссийских и международных конкурсов, активно концертирующий.

Исполнители на 25 октября:

  • Софья Иглицкая (орган) — лауреат международных конкурсов, активно выступает в России и за рубежом.
  • Елизавета Гродзинская (меццо-сопрано) — солистка Ярославской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов.

Исполнители на 31 октября:

  • Игорь Гольденберг (орган) — лауреат международных конкурсов, активно создающий и исполняющий музыку различных жанров.
  • Наталья Унанова (скрипка) — концертирующая артистка, приглашенная в Московский симфонический оркестр.
  • Регина Финенко (меццо-сопрано) — лауреат международных фестивалей, активно выступающая в России.

Практическая информация

Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Просьба учитывать, что состав артистов может изменяться.

Декабрь
Январь
Февраль
12 декабря пятница
18:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
13 декабря суббота
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 1499 ₽
14 декабря воскресенье
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
17 января суббота
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
24 января суббота
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
31 января суббота
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
7 февраля суббота
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽
14 февраля суббота
19:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
от 999 ₽

