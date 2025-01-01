Орган при свечах

Концерт органной музыки в Музее Пушкина

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на концерт, который пройдет в сердце Москвы — в величественном зале Музея Пушкина на Пречистенке. Этот вечер, при свете сотен свечей, наполнит пространство звучание короля инструментов — органа. Уникальная атмосфера старинных стен и мягкого света создаст особую глубину восприятия музыки.

Дайте себе возможность остановиться среди суеты большого города и погрузиться в тишину, наполняемую прекрасными звуками. Проживите этот вечер иначе — в гармонии, вдохновении и полном погружении в искусство.

Участники концерта

Исполнители на 27 сентября:

Мария Макаренко (орган) — выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки и Российской Академии Музыки им. Гнесиных. Лауреат конкурсов и первая российская органистка, игравшая на процессии у Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане.

— выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки и Российской Академии Музыки им. Гнесиных. Лауреат конкурсов и первая российская органистка, игравшая на процессии у Папы Римского Бенедикта XVI в Ватикане. Вероника Щелова (скрипка) — активная концертирующая артистка и участница камерных ансамблей.

Исполнители на 28 сентября:

Лилия Якушева (орган) — лауреат международных конкурсов, активно выступает на престижных площадках России.

Исполнители на 4 октября:

Марина Бадмаева (орган) — лауреат международных конкурсов, активно концертирующая в России.

— лауреат международных конкурсов, активно концертирующая в России. Ольга Зозуля (виолончель) — лауреат международных конкурсов и руководитель струнного квартета.

— лауреат международных конкурсов и руководитель струнного квартета. Аиза Фазлиева (сопрано) — лауреат нескольких престижных конкурсов, участница международных музыкальных фестивалей.

Исполнители на 11 октября:

Мария Моисеева (орган) — доцент Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов.

— доцент Московской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов. Наталия Дубровская (сопрано) — солистка вокального ансамбля «AVE MARIA», лауреат международных конкурсов.

Исполнители на 18 октября:

Олеся Кравченко (орган) — молодое дарование, активно сотрудничающее с современными композиторами.

— молодое дарование, активно сотрудничающее с современными композиторами. Михаил Трошин (саксофон) — лауреат всероссийских и международных конкурсов, активно концертирующий.

Исполнители на 25 октября:

Софья Иглицкая (орган) — лауреат международных конкурсов, активно выступает в России и за рубежом.

— лауреат международных конкурсов, активно выступает в России и за рубежом. Елизавета Гродзинская (меццо-сопрано) — солистка Ярославской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов.

Исполнители на 31 октября:

Игорь Гольденберг (орган) — лауреат международных конкурсов, активно создающий и исполняющий музыку различных жанров.

— лауреат международных конкурсов, активно создающий и исполняющий музыку различных жанров. Наталья Унанова (скрипка) — концертирующая артистка, приглашенная в Московский симфонический оркестр.

— концертирующая артистка, приглашенная в Московский симфонический оркестр. Регина Финенко (меццо-сопрано) — лауреат международных фестивалей, активно выступающая в России.

Практическая информация

Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Билеты необходимо приобретать на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Просьба учитывать, что состав артистов может изменяться.