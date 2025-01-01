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Султан Лагучев
Киноафиша Султан Лагучев

Султан Лагучев

Один из главных представителей кавказского шансона 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Яркое шоу Султана Лагучева: Не пропустите!

Султан Лагучев — один из самых востребованных артистов российской эстрады, который с успехом собирает полные залы как в России, так и за ее пределами. Его хиты стали настоящими гимнами любви, дружбы и единства, а песни регулярно занимают лидирующие позиции в музыкальных чартах.

Музыкальные достижения

Султану Лагучеву особенно повезло с треком «Горький вкус», который не только возглавлял чарты стриминговых сервисов, но и занял первое место в топ-10 YouTube в 2021 году. Это подтверждает огромную популярность артиста среди слушателей разных возрастов.

Концертная программа

На своих сольных концертах Султан дарит зрителям уникальную атмосферу, наполненную энергией и эмоциями. В его программу входят как знаменитые композиции, такие как «Горький вкус», «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу», так и новинки, только что вышедшие на музыкальную арену. Не обойдется и без зажигательных кавказских танцев, которые стали визитной карточкой артиста.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться ярким шоу и услышать любимые хиты в живом исполнении! Убедитесь, что вы стали частью этого незабываемого музыкального события.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 6 сентября
Санаторий «Южное взморье» Сочи, Калинина, 1
20:00 от 2000 ₽
Уфа, 13 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 4 ноября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1800 ₽
Воронеж, 16 ноября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 1500 ₽
Пермь, 30 января
Руки вверх! Пермь, Сибирская, 16
18:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 31 января
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
18:00 от 2000 ₽
Волгоград, 21 февраля
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт в Адлере
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Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт в Адлере
19 августа в 19:30 Руки вверх!
от 2000 ₽
Комната Культуры
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Поп Рок
Комната Культуры
7 августа в 20:00 Зеленый театр
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Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
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