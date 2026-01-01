Сольный стендап концерт Найки Казиевой

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Найкой Казиевой — талантливой актрисой и комиком. Она известна своим участием в проекте «Женский стендап ТНТ», а также в «Высшей лиге КВН» и «Открытом микрофоне ТНТ». Уникальное обаяние Найки и её юмор создают атмосферу тепла и радости, заставляя зрителей смеяться от души.

О найке казиевой

Найка Казиева — выпускница Театрального Института имени Бориса Щукина. Её выступления отличаются острым умом и смелостью в выборе тем. Каждый образ, который она создаёт на сцене, легко запоминается и вызывает желание обсуждать его с друзьями.

Что ожидать на концерте

На сольном стендап концерте Найки вас ждет множество ярких шуток и энергичных моментов. Её способность поднимать сложные и щепетильные темы делает каждое выступление уникальным и запоминающимся.

Важно знать

Двери в зал открываются за 30 минут до начала программы. Возрастное ограничение 18+. На входе необходимо предъявить паспорт. Лица, не достигшие 18-ти лет, не смогут попасть на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Не упустите возможность насладиться вечером юмора и хорошего настроения в компании Найки Казиевой!