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Stand Up. Топовый материал
Киноафиша Stand Up. Топовый материал

Stand Up. Топовый материал

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand-up: Топовый материал

Приглашаем вас на уникальный концерт Stand-up. Топовый материал, где выступят опытные комики, участники популярных ТВ и интернет-проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp. В программе также примут участие чемпионы Высшей лиги КВН, что обещает незабываемый вечер юмора и позитива!

О Флэш баре

Флэш бар, открытый командой КВН Флэш-Рояль, которая стала чемпионом 2023 года, предлагает своим гостям не только вкусные напитки и блюда, но и отличное настроение. Здесь вы сможете насладиться выступлениями комиков, которые известны благодаря своим выступлениям на телевизионных и YouTube-платформах.

Что вас ждет

На концерте Stand-up. Топовый материал вы сможете:

  • Услышать свежие шутки и уникальные истории от лучших комиков.
  • Провести вечер в атмосфере смеха и позитива.
  • Погрузиться в мир современного юмора, который сочетает в себе элементы различных жанров.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Ждем вас в Флэш баре — месте, где смех и хорошее настроение становятся обязательными спутниками!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 8 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
22:00 от 700 ₽

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