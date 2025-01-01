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Субботний стендап
Киноафиша Субботний стендап

Субботний стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер смеха «Стендап Сибирь»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Субботний стендап» — вечер, наполненный смехом и позитивом от лучших комиков объединения «Стендап Сибирь». Это отличная возможность не только насладиться качественной комедией, но и провести время в уютной атмосфере местного бара.

Уникальная атмосфера

Концерт выходного дня — это идеальный способ познакомиться с местными талантами и зарядиться хорошим настроением. Резиденты «Стендап Сибирь» усердно готовились к этому событию, чтобы представить зрителям только самые свежие и смешные номера.

Что вас ждет?

  • Качественный контент от опытных комиков;
  • Уютная обстановка, способствующая общению и расслаблению;
  • Незабываемые моменты, которые запомнятся надолго.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность провести вечер в компании талантливых комиков и хороших друзей. «Субботний стендап» обещает зарядить вас положительными эмоциями и искренним смехом. Обязательно приходите и наслаждайтесь великолепным шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 26 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 2 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 9 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 16 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 23 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽
Красноярск, 30 августа
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽ 20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Пятничный стендап
18+
Юмор
Пятничный стендап
15 августа в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Билборды
16+
Рок
Билборды
24 августа в 19:30 Закрытый клуб «64/6»
от 1100 ₽
Akmal'
12+
Поп
Akmal'
16 февраля в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1500 ₽
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