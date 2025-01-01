Меню
Симфония Гарри Поттер
Симфония Гарри Поттер

Возраст 6+

Симфония Гарри Поттер. Захватывающий концерт с живой музыкой в Красноярске

Концерт «Симфония Гарри Поттер» — это уникальный и захватывающий опыт, который объединяет магию кино с чарующей силой живой музыки. Фильмы о Гарри Поттере, ставшие мировыми литературными бестселлерами конца девяностых, по-прежнему завораживают зрителей всех возрастов.

Культовая история для всех

История о Гарри, Роне и Гермионе продолжает пленять сердца людей, независимо от возраста. Вероятно, нет ни одного человека, который бы не смотрел эти фильмы — будь то в одиночестве, с детьми или даже с внуками. На концерте вы сможете полностью погрузиться в эту любимую историю, так как живая музыка добавляет новое измерение к уже знакомым приключениям.

Музыка от легендарных композиторов

В рамках концерта вы услышите главные саундтреки из всех фильмов о Гарри Поттере, написанные оскароносным композитором Джоном Уильямсом, а также Патриком Дойлом, Николасом Хупером и Александром Деплатом.

Выступление магов из Хогвартса

Для вас сыграет не просто симфонический оркестр, а коллектив настоящих магов школы Хогвартс, с их уникальными историями и характерами, собравшихся под общим названием «All Stars Orchestra». Дирижером выступит Илья Коптев, лауреат множества международных конкурсов.

Обязательное внимание для поклонников

Этот концерт — настоящая находка для всех поклонников Гарри Поттера и яркое свидетельство того, что волшебный мир существует, стоит лишь в него поверить. Не пропустите захватывающее представление 15 января на сцене Гранд Холл Сибирь!

Купить билет на концерт Симфония Гарри Поттер

Январь
9 января пятница
14:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 1900 ₽
14 января среда
19:00
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
от 1200 ₽
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 1900 ₽
15 января четверг
19:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 1800 ₽

