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Киноафиша Кто сказал «дзынь»? Барабанная дробь – ударные

Кто сказал «дзынь»? Барабанная дробь – ударные

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 13:00

В ближайшие дни

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La Voce Strumentale. Дирижер Дмитрий Синьковский
22 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 700 ₽
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