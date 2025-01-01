Даниил Крамер и Денис Мажуков. «Jazz and Roll»

Джаз-энд-ролл: встреча двух легенд на одной сцене

Два выдающихся пианиста, чьи имена навсегда останутся в истории российского джаза и рок-н-ролла, встретятся на одной сцене. Даниил Крамер и Денис Мажуков представят концерт под интригующим названием «Джаз-энд-ролл».

Виртуозы на одной сцене

Концертные программы «Игры в джаз» уже давно стали визитной карточкой Даниила Крамера, известного своей способностью к совместному музицированию с коллегами по джазовому цеху. На этот раз ему составит компанию феерический пианист и композитор Денис Мажуков, который по праву считается одним из лучших исполнителей буги-вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролла на мировом уровне.

Западные критики называют Мажукова «российским королем рок-н-ролла», а в России его признали «беспрецедентным виртуозом рок-н-ролльной игры». Это обещает сделать их совместное выступление настоящим праздником музыки.

Информация о концерте

Место проведения: Светлановский зал.

Продолжительность мероприятия: два отделения по 50 минут.

Обратите внимание, что программа может изменяться.