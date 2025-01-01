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Стриптиз
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Спектакль Стриптиз

Постановка
Событие 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на "Стриптиз" С. Мрожека. Спектакль о судьбе и выборе

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в невидимое пространство и время, наполненное пульсирующими репликами героев. Два актера на сцене исследуют сила фатума и личной ответственности за свою судьбу.

Переплетение судеб

Спектакль поднимает важные вопросы о параллелях и перпендикулярах человеческих жизней. Делать выбор так же опасно, как и не делать его. Эта тема проходит красной нитью через действие, которое может повторяться до тех пор, пока черная дыра не превратится в черную точку.

Гармония в различиях

Главные герои — он (сомневающийся, мягкотелый) и она (решительная, порывистая), интроверт и экстраверт. Их взаимодействие становится ключом к достижению гармонии и началу нового пути.

Новая интерпретация

Режиссер спектакля внес одну небольшую, но значимую деталь, которая раскрывает пьесу Мрожека в совершенно новом свете. Если в оригинале все герои мужского пола, то в нашей интерпретации один из персонажей — женщина. Это решение придаёт спектаклю свежесть и уникальность.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс увидеть такой «Стриптиз», которого вы еще не видели. Спектакль обещает стать важным событием в театральной жизни города.

Режиссер
Шаген Исмаилян
В ролях
Юлия Жукова
Кристина Савина
Полина Богуш
Андрей Сащенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽

Фотографии

Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз Стриптиз

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