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Приключения Муравья
Билеты от 1000₽
Киноафиша Приключения Муравья

Спектакль Приключения Муравья

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Екатерина Образцова
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль Екатерины Образцовой по сказке Виталия Бианки

Путешествие в большой мир насекомых

Приглашаем вас отправиться в знакомый, но незнакомый мир, где самые обычные букашки способны на невероятные вещи. Они могут измерять землю шагами, форсировать реки и одним прыжком преодолевать препятствия! В новом спектакле Екатерины Образцовой по сказке Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил» привычный нам мир будет перевернут с ног на голову. Водяная гладь пруда превратится в просторы голубого неба, а уютная дача сменится большим муравейником.

Кукольные образы и масштабное представление

Художник Александра Павлова создала удивительные кукольные образы любимых героев, которые будут представлены в необычных конструкциях. Огромные куклы в образе малышек-букашек вдруг вырастут, а зрители, наоборот, словно уменьшатся в размерах. На сцене появятся две девочки, которые страшно боятся насекомых, и мальчик, знающий тысячу интересных фактов о наших братьях меньших. Это станет основой увлекательного похода за тайнами природы, которая оживёт на сцене под звуки лесов и полей, шум воды и ветер.

Музыка от Александра Зацепина

Автором главной музыкальной темы спектакля стал композитор Александр Зацепин, известный своей работой над многими художественными и анимационными фильмами, такими как «Бриллиантовая рука», «31 июня» и «Тайна Третьей планеты». Также он создал музыку к спектаклю Театра Образцова «Приключения барона Мюнхаузена» (режиссёр Е. Образцова).

Звуки природы с необычными инструментами

Во время спектакля звуки природы будут создаваться при помощи самых необычных музыкальных инструментов: африканской калимбы, разнообразных шейкеров и даже ствола борщевика!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:00 от 1000 ₽

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