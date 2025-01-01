Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я — Эмиль из Леннеберге
Киноафиша Я — Эмиль из Леннеберге

Спектакль Я — Эмиль из Леннеберге

0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам произведений Астрид Линдгрен

Эмилю всего 6 лет, и это тот самый возраст, когда каждое приключение превращается в незабываемую историю! Его проказы и озорные выходки запомнятся всем — ведь они станут забавными воспоминаниями, о которых будут говорить и спустя годы, когда Эмилю уже будет... ну, скажем, 35.

Этот спектакль — о чудесном и веселом детстве, полном неожиданных поворотов, открытий и радости. А как зовут вас? Ведь в детстве каждого могли случиться свои маленькие чудеса!

Рекомендован для зрителей от 5 лет.

Погрузитесь в атмосферу беззаботного детства вместе с Эмилем и его веселыми приключениями!

Режиссер
Екатерина Ложкина-Белевич
В ролях
Максим Максимов
Алена Сергеева
Ася Галимзянова
Кристина Цуркан
Ксения Пономарева-Бородина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
13:00 от 1600 ₽ 16:30 от 1600 ₽

Фотографии

Я — Эмиль из Леннеберге Я — Эмиль из Леннеберге Я — Эмиль из Леннеберге Я — Эмиль из Леннеберге Я — Эмиль из Леннеберге Я — Эмиль из Леннеберге Я — Эмиль из Леннеберге Я — Эмиль из Леннеберге

В ближайшие дни

Безумный день, или Женитьба по-французски
12+
Комедия
Безумный день, или Женитьба по-французски
24 июля в 19:15 Легенда
от 1700 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
6 августа в 13:30 Михайловский театр
Билеты
Преступление. Наказание?
16+
Иммерсивный
Преступление. Наказание?
27 сентября в 19:00 Пространство «Замок на Невском»
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше