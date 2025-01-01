Спектакль Я — Эмиль из Леннеберге

Спектакль по мотивам произведений Астрид Линдгрен

Эмилю всего 6 лет, и это тот самый возраст, когда каждое приключение превращается в незабываемую историю! Его проказы и озорные выходки запомнятся всем — ведь они станут забавными воспоминаниями, о которых будут говорить и спустя годы, когда Эмилю уже будет... ну, скажем, 35.

Этот спектакль — о чудесном и веселом детстве, полном неожиданных поворотов, открытий и радости. А как зовут вас? Ведь в детстве каждого могли случиться свои маленькие чудеса!

Рекомендован для зрителей от 5 лет.

Погрузитесь в атмосферу беззаботного детства вместе с Эмилем и его веселыми приключениями!