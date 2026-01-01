Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Стоунд
Билеты от 1800₽
Киноафиша Стоунд

Стоунд

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Купить билет на концерт Стоунд

Помощь с билетами
Октябрь
15 октября четверг
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1800 ₽
В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
20:00
Ритмы Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов
18+
Джаз

Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов

27 сентября в 17:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Виниловая вечеринка в Своём Поле. Итало-диско. Диджей — Иван Шевелёв.
18+
Вечеринка

Виниловая вечеринка в Своём Поле. Итало-диско. Диджей — Иван Шевелёв.

29 августа в 20:00 Лофт-пространство «Своё поле»
от 2800 ₽
Отговорила роща золотая. Посвящение Есенину
6+
Классическая музыка

Отговорила роща золотая. Посвящение Есенину

4 октября в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше