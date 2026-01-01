Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
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Октябрь
15 октября
четверг
20:00
Урбан
Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
Купить билеты
от 1800 ₽
В других городах
Ноябрь
6 ноября
пятница
20:00
Ритмы
Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
Купить билеты
от 1400 ₽
В ближайшие дни
18+
Джаз
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов
27 сентября в 17:00
Ритм-блюз
от 700 ₽
18+
Вечеринка
Виниловая вечеринка в Своём Поле. Итало-диско. Диджей — Иван Шевелёв.
29 августа в 20:00
Лофт-пространство «Своё поле»
от 2800 ₽
6+
Классическая музыка
Отговорила роща золотая. Посвящение Есенину
4 октября в 19:00
Дом музыки
от 700 ₽
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