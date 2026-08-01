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Ламповый поэтический вечер
Билеты от 800₽
Киноафиша Ламповый поэтический вечер

Ламповый поэтический вечер

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте

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30 августа воскресенье
15:00
Beer Happens Москва, Сретенка, 26/1
от 800 ₽
27 сентября воскресенье
15:00
Beer Happens Москва, Сретенка, 26/1
от 800 ₽
25 октября воскресенье
15:00
Beer Happens Москва, Сретенка, 26/1
от 800 ₽
22 ноября воскресенье
15:00
Beer Happens Москва, Сретенка, 26/1
от 800 ₽
13 декабря воскресенье
15:00
Beer Happens Москва, Сретенка, 26/1
от 800 ₽

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30 августа в 16:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1800 ₽
Вечер гитарной музыки. Ровшан Мамедкулиев
6+
Классическая музыка

Вечер гитарной музыки. Ровшан Мамедкулиев

24 октября в 19:00 Дом музыки
от 800 ₽
Диско хиты 80-90 на корабле
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Диско хиты 80-90 на корабле

14 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 900 ₽
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