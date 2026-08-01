Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса»
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Ламповый поэтический вечер
Ламповый поэтический вечер
18+
вечеринка
Возраст
18+
Билеты от 800₽
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Ноябрь
Декабрь
30 августа
воскресенье
15:00
Beer Happens
Москва, Сретенка, 26/1
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от 800 ₽
27 сентября
воскресенье
15:00
Beer Happens
Москва, Сретенка, 26/1
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от 800 ₽
25 октября
воскресенье
15:00
Beer Happens
Москва, Сретенка, 26/1
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от 800 ₽
22 ноября
воскресенье
15:00
Beer Happens
Москва, Сретенка, 26/1
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от 800 ₽
13 декабря
воскресенье
15:00
Beer Happens
Москва, Сретенка, 26/1
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от 800 ₽
В ближайшие дни
12+
Классическая музыка
Домский собор Микаэла Таривердиева. К 95-летию со дня рождения
30 августа в 16:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1800 ₽
6+
Классическая музыка
Вечер гитарной музыки. Ровшан Мамедкулиев
24 октября в 19:00
Дом музыки
от 800 ₽
16+
Диско
Вечеринка
Диско хиты 80-90 на корабле
14 августа в 19:00
Северный речной вокзал
от 900 ₽
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