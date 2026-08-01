Кирилл Мазур - сольный концерт

Сольный концерт Кирилла Мазура в Bolshevik Loft

Комик Кирилл Мазур, ставший известным благодаря своим выступлениям в проекте «Открытый Микрофон» и победе в «Мани Майк», готов порадовать зрителей сольным концертом. В свои 20 лет он не только рындирует стендап, но и успел стать мужем и отцом.

Этот концерт будет интересен не только поклонникам стендапа, но и всем тем, кто ценит оригинальный юмор молодых артистов. Публика сможет насладиться уникальным стилем Кирилла, который справедливо завоевал популярность среди зрителей.

Не упустите возможность увидеть талантливого комика вживую и зарядиться позитивом!