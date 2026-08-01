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Кирилл Мазур - сольный концерт
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Киноафиша Кирилл Мазур - сольный концерт

Кирилл Мазур - сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Сольный концерт Кирилла Мазура в Bolshevik Loft

Комик Кирилл Мазур, ставший известным благодаря своим выступлениям в проекте «Открытый Микрофон» и победе в «Мани Майк», готов порадовать зрителей сольным концертом. В свои 20 лет он не только рындирует стендап, но и успел стать мужем и отцом.

Этот концерт будет интересен не только поклонникам стендапа, но и всем тем, кто ценит оригинальный юмор молодых артистов. Публика сможет насладиться уникальным стилем Кирилла, который справедливо завоевал популярность среди зрителей.

Не упустите возможность увидеть талантливого комика вживую и зарядиться позитивом!

Купить билет на концерт Кирилл Мазур - сольный концерт

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Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
27 августа четверг
20:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1800 ₽
6 сентября воскресенье
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1800 ₽
12 сентября суббота
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 2000 ₽
20 сентября воскресенье
20:30
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 2000 ₽
29 сентября вторник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1500 ₽
19 октября понедельник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
17 ноября вторник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1500 ₽
15 декабря вторник
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5

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