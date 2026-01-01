Стинг. Золотые хиты

Приглашаем вас на незабываемое трибьют-шоу, посвященное золотым хитам Стинга. В этом концерте вас ждет восхитительное исполнение самых популярных песен мастера на сцене Русской Филармонии.
Трибьют-шоу представит победитель 8 сезона шоу «Голос» Аскер Бербеков, чье исполнение отмечено удивительным, глубоким и мягким тембром. Вместе с ним выступит симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония», который придаст любимым мелодиям новую жизнь.
Слушатели услышают знаменательные композиции, такие как:
Эти песни уже более сорока лет трогают сердца миллионов слушателей по всему миру, и теперь их исполнение станет настоящим событием.
В концерте примет участие финалист шоу «Голос» Арсен Мукенди, добавляя яркие впечатления к вечеру, полному эмоций и музыкальных открытий.
Не упустите возможность насладиться замечательной музыкой и атмосферой, которую создаст уникальное сочетание талантов! Станьте частью волшебного вечера, который оставит теплые воспоминания.