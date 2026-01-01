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Стинг. Золотые хиты
Билеты от 2500₽
Киноафиша Стинг. Золотые хиты

Стинг. Золотые хиты

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Музыка Стинга в трибьют-шоу от Русской Филармонии

Приглашаем вас на незабываемое трибьют-шоу, посвященное золотым хитам Стинга. В этом концерте вас ждет восхитительное исполнение самых популярных песен мастера на сцене Русской Филармонии.

Трибьют-шоу представит победитель 8 сезона шоу «Голос» Аскер Бербеков, чье исполнение отмечено удивительным, глубоким и мягким тембром. Вместе с ним выступит симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония», который придаст любимым мелодиям новую жизнь.

Знакомые хиты в новом исполнении

Слушатели услышают знаменательные композиции, такие как:

  • Shape of my Heart
  • Every Breath You Take
  • Desert Rose
  • Englishman in New York
  • Fragile

Эти песни уже более сорока лет трогают сердца миллионов слушателей по всему миру, и теперь их исполнение станет настоящим событием.

Специальные гости

В концерте примет участие финалист шоу «Голос» Арсен Мукенди, добавляя яркие впечатления к вечеру, полному эмоций и музыкальных открытий.

Не упустите возможность насладиться замечательной музыкой и атмосферой, которую создаст уникальное сочетание талантов! Станьте частью волшебного вечера, который оставит теплые воспоминания.

Купить билет на концерт Стинг. Золотые хиты

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Ноябрь
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18:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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