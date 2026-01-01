Концерт Жана Милимерова в Magnus Locus

Музыкальный клуб «Magnus Locus» с радостью представляет выступление известного российского певца и музыканта Жана Милимерова. С момента своего выхода на сцену в составе группы «Премьер Министр» он стал украшением отечественной музыки.

Путь к успеху

С 1998 года Жан Милимеров выступал в группе «Премьер Министр», чей репертуар включает хиты, такие как «Восточная», «Девочка с севера» и «Два бриллианта». Коллектив покорил вершины хит-парадов и завоевал сердца поклонников, объездив с концертами множество стран. В 2002 году Жан представлял Россию на «Евровидении» с песней «Девочка с Севера», что стало знаковым моментом в его карьере.

Сольная карьера

С 2020 года он начал сольное творчество и принял участие в популярных музыкальных проектах на федеральных каналах. В «Голосе-9» Жан дошёл до финала и стал единственным участником, которому был посвящён спецвыпуск программы «Голос. Цыганское счастье Жана Милимерова».

Также он стал участником шоу «Три аккорда» на Первом канале, где занял второе место и получил Приз Зрительских Симпатий, что подтвердило его статус любимца зрителей.

Зачем стоит прийти

Концерт в «Magnus Locus» станет ярким событием для всех поклонников творчества Жана Милимерова. Его эмоциональные выступления и завораживающие мелодии обязательно понравятся тем, кто предпочитает качественную музыку и незабываемые впечатления.