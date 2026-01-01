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Ансамбль танца «Кабардинка»
Билеты от 700₽
Киноафиша Ансамбль танца «Кабардинка»

Ансамбль танца «Кабардинка»

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Танцевальный концерт Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка»

В Доме музыки в Москве выступит Государственный академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка». Этот коллектив, основанный в 1933 году, уже почти столетие исполняет народные адыгские танцы, сохраняя традиции Кабардино-Балкарии. В репертуаре ансамбля можно встретить захватывающие номера, такие как танцы с кинжалами и адыгейский «Исламей». Выступление сочетает плавность и грациозность движения с энергичными танцевальными композициями, и сопровождается яркими костюмами и современным световым оформлением.

Коллектив порадует зрителей в Светлановском зале. Древний адыгский народ, предками современных кабардинцев, на протяжении тысячелетий создавал самобытную хореографию, где танцы занимают центральное место. Это зрелище станет настоящим праздником танца.

Каждое выступление ансамбля наполняет зал энергией и страстью. Стремительные мужские пляски, украшенные виртуозными трюками и фехтованием, сменяются плавными женскими хороводами и остроумными бытописательными сценками. Танцоры выступают в сопровождении музыкантов, великолепно владеющих традиционными северокавказскими инструментами. Весь пластический и музыкальный арсенал «Кабардинки» отражает образ жизни и духовный мир горцев, их физическую силу и ловкость, яркую внешнюю красоту.

Не менее впечатляющим элементом программы являются кабардинские национальные костюмы, которые добавляют шарма и глубины представлению.

Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» (Кабардино-Балкария) под художественным руководством Игоря Атабиева — это возможность прикоснуться к богатому культурному наследию и тысячелетним традициям адыгского народа.

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Сентябрь
29 сентября вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Ансамбль танца «Кабардинка» Ансамбль танца «Кабардинка» Ансамбль танца «Кабардинка»

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