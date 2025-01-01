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Стендап
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Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый стендап в вашем городе: шутки от опытных комиков и новичков

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где опытные комики и начинающие юмористы проверяют свои новые шутки! Это отличная возможность стать частью живого выступления и услышать свежий материал первыми.

Формат мероприятия

Состав комиков меняется от выступления к выступлению, что обещает разнообразие и новые впечатления. Вы будете наслаждаться не только проверенными мастерами стендапа, но и талантливыми новичками, которые стремятся удивить публику.

Рекомендации для зрителей

Для комфортного просмотра мероприятия рекомендуем прийти за 30 минут до начала, чтобы занять лучшие места ближе к сцене. Рассадка осуществляется менеджером зала, по 2-3 человека за столик, что создает уютную атмосферу для общения и обмена впечатлениями.

Почему стоит прийти?

Посещение стендап-шоу — это не только возможность насладиться юмором, но и стать частью творческого процесса. Вы сможете увидеть, как комики работают над новыми шутками и как реагирует на них зритель. Кто знает, возможно, именно ваше мнение поможет кому-то из них создать настоящий хит!

Не упустите шанс стать свидетелем уникального опыта и поддержать молодых талантов. Ждем вас на нашем стендап-шоу!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 июля
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 300 ₽
Воронеж, 29 июля
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 300 ₽
Воронеж, 30 июля
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 300 ₽
Воронеж, 31 июля
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

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