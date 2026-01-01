Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оркестр при свечах. Главная музыка столетия
Киноафиша Оркестр при свечах. Главная музыка столетия

Оркестр при свечах. Главная музыка столетия

6+
Возраст 6+

О концерте

Aura Show представляет музыкальный вечер "Главная музыка столетия"

Aura Show приглашает вас на незабываемый концерт при свечах, который станет настоящим событием для меломанов — "Главная музыка столетия". Это уникальный вечер, посвященный звуковым легендам, ставшим саундтреками жизни целых поколений.

В программе вечера — композиции, изменившие музыкальный ландшафт. Зрители смогут насладиться хитами таких легенд, как Queen, The Beatles, Adele, Nirvana, Michael Jackson, ABBA, Eminem, The Rolling Stones, Justin Timberlake, Katy Perry и много других.

Концерт в исполнении оркестра обещает быть волшебным. Это возможность улыбнуться, встретив любимую песню, или услышать ту, что когда-то осталась незамеченной. Вечер станет идеальным местом для тех, кто хочет узнать и повторно открыть для себя голос своей эпохи. Не пропустите шанс ощутить связь с вашим прошлым, настоящим и будущим в одном концерте!

Купить билет на концерт Оркестр при свечах. Главная музыка столетия

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
Май
5 апреля воскресенье
17:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 1750 ₽
9 апреля четверг
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 1750 ₽
23 мая суббота
18:00
Дом дружбы Махачкала, пл. Ленина, 2
от 1450 ₽

Фотографии

Оркестр при свечах. Главная музыка столетия Оркестр при свечах. Главная музыка столетия Оркестр при свечах. Главная музыка столетия Оркестр при свечах. Главная музыка столетия Оркестр при свечах. Главная музыка столетия Оркестр при свечах. Главная музыка столетия Оркестр при свечах. Главная музыка столетия Оркестр при свечах. Главная музыка столетия

В ближайшие дни

TRUEтень
16+
Хип-хоп
TRUEтень
5 апреля в 20:00 Максимилианс
от 2500 ₽
Shaman. Ты моя
6+
Поп
Shaman. Ты моя
16 марта в 19:00 МТС Live Холл
от 3200 ₽
Б.А.У.
18+
Тяжелый рок
Б.А.У.
25 апреля в 19:00 Ozz
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше