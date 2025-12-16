Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стендап-тиндер
Киноафиша Стендап-тиндер

Стендап-тиндер

16+
Возраст 16+

О концерте

Вечер знакомств с Ваней Романчевым

Вы чувствуете себя одиноким и хотите встретить кого-то особенного? Дайвинчик, мамба и другие подобные платформы могут быть ненадежными. А вот Ваня Романчев — это надежно, как швейцарские часы.

На этом вечере Ваня будет искать свободные сердца, готовые открыть свои сердца для новой любви. Его цель — соединить как можно больше пар, даря участникам уникальную возможность избавиться от одиночества.

Что вас ждет на мероприятии?

Если вы одиноки и хотите изменить свою жизнь, присоединяйтесь к общению! А если вам просто интересно наблюдать, как сердца начинают биться в унисон, вас также ждут с распростертыми объятиями. Будьте готовы увидеть, как маленькие негодники сближаются под звуки смеха и иронии.

Стиль вечера

Как и полагается стендап-мероприятию, вечер пройдет в атмосфере юмора и доброй иронии. Ожидайте легкую и непринужденную обстановку, где каждый сможет чувствовать себя комфортно.

Не упустите шанс стать частью этого уникального вечера знакомств!

Купить билет на концерт Стендап-тиндер

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
16 декабря вторник
20:00
Ринго Краснодар, Калинина, 269
от 300 ₽
23 декабря вторник
20:00
Ринго Краснодар, Калинина, 269
от 300 ₽

В ближайшие дни

StandUp концерт
18+
Юмор
StandUp концерт
24 декабря в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 1800 ₽
«Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл
6+
Живая музыка Джаз
«Новогоднее настроение» джаз-коктейль холл
24 декабря в 19:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 1000 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
2 апреля в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше