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Легенды Русского рока с Avatar Cinematic Orchestra
Киноафиша Легенды Русского рока с Avatar Cinematic Orchestra

Легенды Русского рока с Avatar Cinematic Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Симфо-Рока

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное Симфо-Рок-Шоу с участием солистов Avatar Cinematic Orchestra! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей рок-музыки.

Звуковое и визуальное великолепие

Подготовьтесь к мощному звуку, захватывающему световому шоу и эффектам дымовых пушек. Мультимедийный экран создаст неповторимую атмосферу, которая не оставит вас равнодушными и заставит забыть о повседневных заботах.

Знакомые мелодии

Вы сможете петь вместе с вокалистами и насладиться давно полюбившимися песнями таких знаменитых рок-групп, как:

  • Кино
  • Алиса
  • Агата Кристи
  • Чайф
  • Ария
  • Мумий Тролль
  • Звери
  • Сектор Газа
  • Король и Шут
  • Ленинград
  • Наутилус Помпилиус

Незабываемые впечатления

Этот вечер оставит в вашем сердце яркие воспоминания о музыке, которую вы любите. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 20 сентября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
19:00 от 1550 ₽
Челябинск, 4 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1550 ₽

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