Легенды Русского рока с Avatar Cinematic Orchestra

Погружение в мир Симфо-Рока

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное Симфо-Рок-Шоу с участием солистов Avatar Cinematic Orchestra! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей рок-музыки.

Звуковое и визуальное великолепие

Подготовьтесь к мощному звуку, захватывающему световому шоу и эффектам дымовых пушек. Мультимедийный экран создаст неповторимую атмосферу, которая не оставит вас равнодушными и заставит забыть о повседневных заботах.

Знакомые мелодии

Вы сможете петь вместе с вокалистами и насладиться давно полюбившимися песнями таких знаменитых рок-групп, как:

Кино

Алиса

Агата Кристи

Чайф

Ария

Мумий Тролль

Звери

Сектор Газа

Король и Шут

Ленинград

Наутилус Помпилиус

Незабываемые впечатления

Этот вечер оставит в вашем сердце яркие воспоминания о музыке, которую вы любите. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу!