Стендап Лучшие

Улыбки и остроумие на стендап-шоу «StandUp Лучшие»

В баре «Патрики» пройдет стендап-шоу «StandUp Лучшие», где на сцене выступят опытные комики с новыми шутками. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей оригинального юмора и остроумия.

Лучшие комики страны

Среди выступающих можно встретить участников популярных проектов, таких как «Stand Up на ТНТ», «Женский стендап на ТНТ», а также Open Mic и Money Mic в VK Видео. На сцену выйдут Леонид Кулаков, Роман Косицын, Илья Раевский, Виктор Комаров и многие другие. В этом шоу вам будет интересно, если вы цените качественный юмор и креативные шутки.

Правила посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что посетителей в алкогольном опьянении на мероприятие не допускаются. Билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой, но менеджеры зала с радостью разместят вас в порядке очереди. Если вы идете компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом для удобства размещения.

Не упустите возможность насладиться вечерним юмором в дружеской атмосфере!