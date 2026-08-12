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Стендап Лучшие
Билеты от 1000₽
Киноафиша Стендап Лучшие

Стендап Лучшие

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Улыбки и остроумие на стендап-шоу «StandUp Лучшие»

В баре «Патрики» пройдет стендап-шоу «StandUp Лучшие», где на сцене выступят опытные комики с новыми шутками. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей оригинального юмора и остроумия.

Лучшие комики страны

Среди выступающих можно встретить участников популярных проектов, таких как «Stand Up на ТНТ», «Женский стендап на ТНТ», а также Open Mic и Money Mic в VK Видео. На сцену выйдут Леонид Кулаков, Роман Косицын, Илья Раевский, Виктор Комаров и многие другие. В этом шоу вам будет интересно, если вы цените качественный юмор и креативные шутки.

Правила посещения

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что посетителей в алкогольном опьянении на мероприятие не допускаются. Билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой, но менеджеры зала с радостью разместят вас в порядке очереди. Если вы идете компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом для удобства размещения.

Не упустите возможность насладиться вечерним юмором в дружеской атмосфере!

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Август
Сентябрь
12 августа среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
14 августа пятница
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
15 августа суббота
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
16 августа воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
19 августа среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
21 августа пятница
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
22 августа суббота
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
26 августа среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
27 августа четверг
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
28 августа пятница
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
29 августа суббота
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
2 сентября среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
4 сентября пятница
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
5 сентября суббота
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
6 сентября воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
9 сентября среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
11 сентября пятница
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
12 сентября суббота
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
16 сентября среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
18 сентября пятница
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
19 сентября суббота
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
20 сентября воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
23 сентября среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
25 сентября пятница
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
26 сентября суббота
19:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
27 сентября воскресенье
18:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽
30 сентября среда
20:00
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽

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