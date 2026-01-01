Sandra Frakenberg: классический вокальный джаз

Джазовая атмосфера с Сандрой Фракенберг в кабаре «Луи»

Кабаре «Луи» на Патриарших прудах приглашает вас насладиться роскошной джазовой программой от талантливой Сандры Фракенберг. Арт-директор заведения и джазовая дива порадует своих зрителей любимыми мелодиями золотой эпохи Голливуда.

Неповторимый стиль и настроение

Захватывающий голос Сандры создает атмосферу, в которой время останавливается. В сочетании с уютным интерьером, окружением близких и чарующими ритмами, вы сможете забыть обо всех заботах и просто насладиться каждым моментом выступления.

Уникальные мелодии и исполнение

В программе прозвучат известные джазовые стандарты, которые завоевали сердца миллионов. Каждый номер наполнен эмоциями и мастерством исполнения, которое невозможно не оценить. Это отличная возможность провести вечер в компании хорошей музыки и приятной компании.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события в мире джаза. Кабаре «Луи» ждет вас!