Sandra Frakenberg: классический вокальный джаз

Кабаре «Луи» на Патриарших прудах приглашает вас насладиться роскошной джазовой программой от талантливой Сандры Фракенберг. Арт-директор заведения и джазовая дива порадует своих зрителей любимыми мелодиями золотой эпохи Голливуда.
Захватывающий голос Сандры создает атмосферу, в которой время останавливается. В сочетании с уютным интерьером, окружением близких и чарующими ритмами, вы сможете забыть обо всех заботах и просто насладиться каждым моментом выступления.
В программе прозвучат известные джазовые стандарты, которые завоевали сердца миллионов. Каждый номер наполнен эмоциями и мастерством исполнения, которое невозможно не оценить. Это отличная возможность провести вечер в компании хорошей музыки и приятной компании.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события в мире джаза. Кабаре «Луи» ждет вас!