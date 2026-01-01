Сольные концерты Андрея Катикова в Москве и Санкт-Петербурге

Артист, платиновый продюсер и выпускник Berklee College of Music Андрей Катиков анонсировал свои первые сольные концерты, которые запланированы на весну 2026 года. Концерты состоятся:

11 апреля - Москва, TAU

29 апреля - Санкт-Петербург, Космонавт

Музыка Андрея Катикова – это честная эмоция, где каждый аккорд наполнен смыслом. Каждая песня напоминает нам о том, что счастье заключается в простых вещах. В программу концертов войдут уже любимые слушателями композиции, а также премьеры и неожиданные музыкальные сюрпризы, представленные в живых аранжировках.

Начало весны – идеальное время, чтобы насладиться музыкой, наполненной светом и теплом. Не упустите возможность увидеть Андрея Катикова на сцене и стать частью этого музыкального события!