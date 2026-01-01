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Александр Панайотов. Юбилейный тур
Киноафиша Александр Панайотов. Юбилейный тур

Александр Панайотов. Юбилейный тур

12+
Возраст 12+

О концерте

Юбилейный тур Александра Панайотова по России

Александр Панайотов - это имя знакомо многим любителям качественной музыки. Талантливый артист, певец, композитор и режиссёр собственных шоу, он за 25 лет на сцене успел завоевать сердца зрителей и собрать впечатляющую коллекцию наград.

Панайотов - обладатель необычайного вокала и уникального артистизма, который позволяет ему создавать разнообразные образы. В каждом его выступлении зрители ощущают сильнейшие вокальные и инструментальные импровизации, что делает каждый концерт неповторимым событием.

Что ожидать на концерте

На концертной программе Александр исполнит не только свои главные хиты и композиции из предыдущих альбомов, но и новые синглы. Зрители смогут насладиться популярными треками, ставшими народными после участия в проекте «Голос», а также увидеть яркие визуальные спецэффекты и живое музыкальное сопровождение.

Неповторимое исполнение

Каждое выступление артиста - это превосходное шоу, подготовленное командой настоящих профессионалов. Вокальные номера Александра Панайотова превращаются в удивительное зрелище, оставляющее ощущение волшебства в сердцах его поклонников вне зависимости от их местоположения и языка исполнения.

Приходите на концерт и убедитесь сами - волшебство качественной музыки с Александром Панайотовым ждет вас на сцене!

Исполнители
Александр Панайотов

Купить билет на концерт Александр Панайотов. Юбилейный тур

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В других городах
Октябрь
Декабрь
14 октября среда
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 2700 ₽
6 декабря воскресенье
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2000 ₽
9 декабря среда
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
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