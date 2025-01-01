Вас ожидает уникальное музыкальное событие – трибьют-концерт, посвящённый великому французскому композитору и аранжировщику Полю Мориа. Его музыка, знакомая с детства, стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мелодии, созданные под руководством Мориа, звучали и продолжают звучать по телевидению, радио и в кино, вызывая в памяти тёплые и ностальгические воспоминания.
За годы своей творческой деятельности Поль Мориа записал более 1200 произведений, выпустив более 100 альбомов. Его композиции «Nocturne», «Love is Blue», «Toccata», «El Bimbo», «Minuetto», «Penelope» и другие стали музыкальными символами своей эпохи и до сих пор пользуются популярностью у меломанов по всему миру.
Исполнители
На сцене для вас выступит большой симфонический оркестр «Cover Sinfonika» под руководством дирижёра Сергея Поляничко. Сергей Поляничко – российский дирижёр, валторнист, телеведущий, основатель и художественный руководитель уникального Российского Рогового Оркестра (РРО), возродившего традиции русской музыкальной культуры XVIII—XIX веков. Также он является дирижёром Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и директором ФГБУК «Российский центр духовой музыки».
Концерт «Посвящение Полю Мориа» – это не просто музыкальное мероприятие, а возможность почтить память выдающегося композитора и насладиться бессмертными шедеврами в живом исполнении. Приглашаем всех ценителей музыки на этот вечер, который, несомненно, станет ярким и незабываемым событием в жизни каждого зрителя.