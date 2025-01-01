Трибьют-концерт музыка Поля Мориа

Вас ожидает уникальное музыкальное событие – трибьют-концерт, посвящённый великому французскому композитору и аранжировщику Полю Мориа. Его музыка, знакомая с детства, стала неотъемлемой частью жизни многих поколений. Мелодии, созданные под руководством Мориа, звучали и продолжают звучать по телевидению, радио и в кино, вызывая в памяти тёплые и ностальгические воспоминания.

Наследие Поля Мориа

За годы своей творческой деятельности Поль Мориа записал более 1200 произведений, выпустив более 100 альбомов. Его композиции «Nocturne», «Love is Blue», «Toccata», «El Bimbo», «Minuetto», «Penelope» и другие стали музыкальными символами своей эпохи и до сих пор пользуются популярностью у меломанов по всему миру.

Исполнители

На сцене для вас выступит большой симфонический оркестр «Cover Sinfonika» под руководством дирижёра Сергея Поляничко. Сергей Поляничко – российский дирижёр, валторнист, телеведущий, основатель и художественный руководитель уникального Российского Рогового Оркестра (РРО), возродившего традиции русской музыкальной культуры XVIII—XIX веков. Также он является дирижёром Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и директором ФГБУК «Российский центр духовой музыки».

Концерт «Посвящение Полю Мориа» – это не просто музыкальное мероприятие, а возможность почтить память выдающегося композитора и насладиться бессмертными шедеврами в живом исполнении. Приглашаем всех ценителей музыки на этот вечер, который, несомненно, станет ярким и незабываемым событием в жизни каждого зрителя.