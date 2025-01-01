Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Филипп Воронин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Филипп Воронин

Филипп Воронин

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт Филиппа Воронина в Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальную возможность насладиться выступлением талантливого комика Филиппа Воронина! Его стендап концерт пройдет в уютном Stand Up Store Moscow, который славится атмосферой, способствующей хорошему настроению и смеху.

О комике

Филипп Воронин — известный стендап-комик, который успел завоевать любовь публики благодаря своему неповторимому стилю и искрометному юмору. Его выступления полны остроумных наблюдений, жизненных ситуаций и забавных историй, с которыми может себя узнать любой зритель.

Почему стоит посетить?

  • Живое выступление: Уникальная возможность увидеть комика вживую и зарядиться позитивом.
  • Атмосфера: Stand Up Store Moscow предлагает уютную обстановку, где можно расслабиться и насладиться шоу.
  • Крутая компания: Придите с друзьями или близкими, чтобы вместе смеяться и обсуждать выступление.

Не упустите шанс стать частью этого веселого вечера и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!
16+
Рок Кавер
Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!
6 сентября в 20:00 МТ Music Bar
от 4000 ₽
Marianne
18+
Инди
Marianne
28 августа в 18:00 Petter
от 3500 ₽
Marie Weinberg
16+
Джаз
Marie Weinberg
16 августа в 20:00 Louis
от 4500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше