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Stand Up театр с баром и кухней
Киноафиша Stand Up театр с баром и кухней

Stand Up театр с баром и кухней

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерты в Петербурге

Приглашаем вас на уникальные вечера стендапа в уютном формате театра с баром и кухней! Вас ждут самые яркие комики из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов — настоящие мастера юмора, для которых комедия стала не просто увлечением, а настоящей профессией.

Лучшие шутки и проверенные комики

В будние дни мы проводим проверочные концерты, на которых выступают лучшие комики северной столицы и столицы. Они поделятся с вами как новыми, так и полюбившимися зрителями шутками. Одно из главных достоинств этих вечеров — возможность увидеть, как на глазах у зрителей происходят улучшения и становление материалами комиков. В выходные дни вас ждёт отборный материал с самыми смешными шутками, проверенными временем.

Не упустите шанс на приз!

Как добавить подобную вечерине интерактивности? На каждом мероприятии будет проходить призовой розыгрыш для участников. Не забудьте приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено. Во внимание принимается только наличие билета, купленного заранее.

Приходите за хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями! Ждем вас на стендапах в нашем театре!

Купить билет на концерт Stand Up театр с баром и кухней

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В других городах
Август
12 августа среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
13 августа четверг
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
14 августа пятница
19:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1090 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
15 августа суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
21:50
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1090 ₽
16 августа воскресенье
18:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1090 ₽
21 августа пятница
19:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22 августа суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
19:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1090 ₽
21:50
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
23 августа воскресенье
18:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
24 августа понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
25 августа вторник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
26 августа среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
27 августа четверг
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
28 августа пятница
19:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1090 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
29 августа суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
21:50
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1090 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1090 ₽
31 августа понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»

В ближайшие дни

Концерт Санкт-Петербургского оркестра саксофонов под управлением Игоря Кузнецова
6+
Классическая музыка

Концерт Санкт-Петербургского оркестра саксофонов под управлением Игоря Кузнецова

6 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 2500 ₽
Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен
6+
Классическая музыка

Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: От Щелкунчика до Кармен

30 октября в 20:00 Дом Архитектора
от 500 ₽
Шоу Японских Барабанов
12+
Этно Живая музыка

Шоу Японских Барабанов

24 октября в 19:00 БКЗ «Октябрьский»
от 1700 ₽
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