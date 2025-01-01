Волынки и барабаны в монастырском дворике

Шотландская музыка во дворе монастыря

Одним из наиболее самобытных коллективов, блестящими знатоками и исполнителями традиционной шотландской музыки, станет ансамбль «Волынки и барабаны». Они подарят зрителям уникальный концерт во дворе храма монастыря Святого Антония Чудотворца.

Завораживающее звучание

Мощное и гипнотизирующее звучание волынки в сочетании с чеканными шотландскими ритмами создаст невероятно сильное впечатление. Оркестры волынщиков имеют свои корни в военных оркестрах шотландских полков, что добавляет музыке особую историческую значимость. Самобытные шотландские мотивы покорят слушателей своей мелодичностью и бравым характером.

Атмосфера праздника

Благоденственная атмосфера благоухающего цветами монастырского дворика, национальные костюмы исполнителей и, конечно, музыка Шотландии с многовековой историей создадут незабываемое впечатление.

Информация о концерте

Исполнители: «Волынки и барабаны»

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт перенесется в Храм Монастыря.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.