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Волынки и барабаны в монастырском дворике
Киноафиша Волынки и барабаны в монастырском дворике

Волынки и барабаны в монастырском дворике

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шотландская музыка во дворе монастыря

Одним из наиболее самобытных коллективов, блестящими знатоками и исполнителями традиционной шотландской музыки, станет ансамбль «Волынки и барабаны». Они подарят зрителям уникальный концерт во дворе храма монастыря Святого Антония Чудотворца.

Завораживающее звучание

Мощное и гипнотизирующее звучание волынки в сочетании с чеканными шотландскими ритмами создаст невероятно сильное впечатление. Оркестры волынщиков имеют свои корни в военных оркестрах шотландских полков, что добавляет музыке особую историческую значимость. Самобытные шотландские мотивы покорят слушателей своей мелодичностью и бравым характером.

Атмосфера праздника

Благоденственная атмосфера благоухающего цветами монастырского дворика, национальные костюмы исполнителей и, конечно, музыка Шотландии с многовековой историей создадут незабываемое впечатление.

Информация о концерте

Исполнители: «Волынки и барабаны»

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий концерт перенесется в Храм Монастыря.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
16:00 от 1000 ₽

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