Анастасия Лютова & The Band

Джазовая программа "From Russia with Jazz" в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность посетить уникальный джазовый концерт, посвященный «русскому следу» в джазовой музыке. Программа «From Russia with Jazz» представит блестящую певицу Анастасию Лютову и талантливый коллектив Лютого Бэнда, который уже завоевал признание не только в России, но и за ее пределами.

О программе

В рамках этого концерта зрители смогут насладиться оригинальными интерпретациями известных джазовых композиций, а также услышать новые авторские произведения. Анастасия Лютова – не только выдающийся вокалист, но и композитор, чьи работы отражают богатое наследие русской музыкальной культуры, переплетенное с современными джазовыми тенденциями.

Место проведения

Концерт пройдет в знаменитом джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это заведение славится своей атмосферой, которая идеально подходит для наслаждения живой музыкой. Уютная обстановка и высокое качество звука сделают ваше пребывание незабываемым.

Интересные факты

Лютый Бэнд – это не просто группа музыкантов, а настоящая команда единомышленников, которые стремятся донести до зрителей дух джаза. Интересно, что в репертуаре коллектива можно встретить как классические джазовые стандарты, так и современные композиции, что делает каждое выступление уникальным.

Когда и где

Не пропустите это событие! Концерт состоится в ближайшую пятницу, и мы уверены, что он подарит вам незабываемые эмоции и впечатления.

Приходите и погрузитесь в мир джаза с программой «From Russia with Jazz»!