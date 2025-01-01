Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Анастасия Лютова & The Band
Киноафиша Анастасия Лютова & The Band

Анастасия Лютова & The Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовая программа "From Russia with Jazz" в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность посетить уникальный джазовый концерт, посвященный «русскому следу» в джазовой музыке. Программа «From Russia with Jazz» представит блестящую певицу Анастасию Лютову и талантливый коллектив Лютого Бэнда, который уже завоевал признание не только в России, но и за ее пределами.

О программе

В рамках этого концерта зрители смогут насладиться оригинальными интерпретациями известных джазовых композиций, а также услышать новые авторские произведения. Анастасия Лютова – не только выдающийся вокалист, но и композитор, чьи работы отражают богатое наследие русской музыкальной культуры, переплетенное с современными джазовыми тенденциями.

Место проведения

Концерт пройдет в знаменитом джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Это заведение славится своей атмосферой, которая идеально подходит для наслаждения живой музыкой. Уютная обстановка и высокое качество звука сделают ваше пребывание незабываемым.

Интересные факты

Лютый Бэнд – это не просто группа музыкантов, а настоящая команда единомышленников, которые стремятся донести до зрителей дух джаза. Интересно, что в репертуаре коллектива можно встретить как классические джазовые стандарты, так и современные композиции, что делает каждое выступление уникальным.

Когда и где

Не пропустите это событие! Концерт состоится в ближайшую пятницу, и мы уверены, что он подарит вам незабываемые эмоции и впечатления.

Приходите и погрузитесь в мир джаза с программой «From Russia with Jazz»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
13 августа в 20:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, Ф.Коробов, П.Лаул, Аб-т № 5
7 мая в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Бах vs Чайковский. Орган vs Рояль
0+
Классическая музыка
Бах vs Чайковский. Орган vs Рояль
9 ноября в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше