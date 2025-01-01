Меню
Stand Up. Девочки на опыте
Киноафиша Stand Up. Девочки на опыте

Stand Up. Девочки на опыте

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт от опытных представительниц юмора

Погрузитесь в атмосферу юмора на стендап-концерте, который порадует каждого зрителя. На сцене — опытные представительницы жанра, готовые поделиться своим остроумием и сарказмом.

Шутки на любую тему

В программе концерта звучат шутки на самые разнообразные темы. Эти талантливые женщины обсуждают все: от повседневных ситуаций до актуальных социальных вопросов. Их искрометный юмор заставит вас смеяться до слез.

Женский взгляд на мир

Выступления участниц наполнены уникальным женским опытом и взглядом на жизнь. Они поднимают темы, которые волнуют не только женщин, но и мужчин, делая юмор доступным и понятным для всех.

Кудесницы смеха

Не упустите возможность увидеть в живую этих кудесниц смеха. Каждое выступление — это возможность почувствовать атмосферу искренности и поддержки, создаваемую на сцене.

Приходите насладиться искрометным юмором и зарядиться положительными эмоциями!

В других городах
Декабрь
Январь
26 декабря пятница
20:00
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 1200 ₽
8 января четверг
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 1000 ₽

