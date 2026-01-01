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В родном краю. Борис и Леонид Орловы
Киноафиша В родном краю. Борис и Леонид Орловы

В родном краю. Борис и Леонид Орловы

16+
Возраст 16+

О концерте

Русская классика в исполнении мастеров

Приготовьтесь насладиться захватывающим концертом, в котором выступят виртуозные музыканты Борис Орлов и его сын Леонид. Оба артиста помогут вам открыть для себя прекрасные сочинения русских классиков.

Исполнители и программа

Борис Орлов — один из ведущих концертирующих пианистов Урала — вместе с Леонидом Орловым, артистом Уральского молодёжного симфонического оркестра, представят произведения таких композиторов, как Глинка, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Рубинштейн и Рахманинов. Эти великие музыканты в своих сочинениях передали незабываемую атмосферу русской музыки, наполненную «родными» интонациями.

Что ожидать от концерта?

Эта концертная программа — уникальная возможность услышать произведения, знакомые каждому с детства, в исполнении мастеров своего дела. Борис Орлов обладает опытом и виртуозностью, а Леонид привносит свежесть и энтузиазм молодого поколения. Вместе они создают удивительное музыкальное единство, которое оставит незабываемые впечатления.

Не пропустите эту возможность насладиться прекрасной музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Концерт обещает быть ярким и насыщенным, открывая новые грани русской классической музыки.

Купить билет на концерт В родном краю. Борис и Леонид Орловы

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В других городах
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25 октября воскресенье
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1200 ₽

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