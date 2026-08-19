Stand Up - проверенный материал

Золотой состав комиков на одном стендап концерте в Петербурге

Приглашаем вас на уникальное шоу, где выступят самые отборные комики из Петербурга и Москвы. Эти артисты, известные своими яркими выступлениями и остроумными шутками, порадуют зрителей качественным стендапом.

В программе — юмористы, которые прославились благодаря проектам на ТНТ, Labelcom, СТС и YouTube. Их шутки полюбились многим, а каждый новый стендап-сет обещает быть уникальным и неожиданным.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых артистов, которые гастролируют по стране и собирают полные залы. Если вы цените настоящий юмор и хотите увидеть лучших — приходите на "Золотой состав".