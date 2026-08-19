Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Stand Up - проверенный материал

Stand Up - проверенный материал

18+
Возраст 18+

О концерте

Золотой состав комиков на одном стендап концерте в Петербурге

Приглашаем вас на уникальное шоу, где выступят самые отборные комики из Петербурга и Москвы. Эти артисты, известные своими яркими выступлениями и остроумными шутками, порадуют зрителей качественным стендапом.

В программе — юмористы, которые прославились благодаря проектам на ТНТ, Labelcom, СТС и YouTube. Их шутки полюбились многим, а каждый новый стендап-сет обещает быть уникальным и неожиданным.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливых артистов, которые гастролируют по стране и собирают полные залы. Если вы цените настоящий юмор и хотите увидеть лучших — приходите на "Золотой состав".

Купить билет на концерт Stand Up - проверенный материал

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
19 августа среда
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
20 августа четверг
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
21 августа пятница
19:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
19:10
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
22 августа суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
22:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
20:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
24 августа понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
25 августа вторник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
26 августа среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
27 августа четверг
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
28 августа пятница
19:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
19:10
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
29 августа суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
19:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
20:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 1290 ₽
18:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
31 августа понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
1 сентября вторник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
2 сентября среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
3 сентября четверг
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
4 сентября пятница
19:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
19:10
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
5 сентября суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:20
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
7 сентября понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
8 сентября вторник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
9 сентября среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
10 сентября четверг
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
11 сентября пятница
19:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
19:10
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
12 сентября суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:20
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
14 сентября понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
15 сентября вторник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
16 сентября среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
17 сентября четверг
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
18 сентября пятница
19:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
19:10
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19 сентября суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:20
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
21 сентября понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
22 сентября вторник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
23 сентября среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
24 сентября четверг
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
25 сентября пятница
19:00
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
19:10
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
26 сентября суббота
17:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
19:40
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:00
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
22:20
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
28 сентября понедельник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
29 сентября вторник
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽
30 сентября среда
20:30
Stand Up Lab Санкт-Петербург, Марата, 86, ТРК «Планета Нептун»
от 990 ₽
21:10
Стендап-клуб на Грибоедова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 38, Россия
от 1290 ₽

В ближайшие дни

Орган. В предчувствии Рождества
0+
Живая музыка

Орган. В предчувствии Рождества

18 декабря в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Минин
16+
Хип-хоп

Минин

24 октября в 18:00 Cult
от 590 ₽
Дарк джаз
12+
Джаз

Дарк джаз

15 октября в 21:00 Планетарий 1
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше