ОТТА-orchestra

Клубный концерт OTTA-orchestra в Санкт-Петербурге

Не упустите возможность стать частью уникального события! В этом месяце в Санкт-Петербурге пройдет клубный концерт знаменитой инструментальной группы OTTA-orchestra.

Музыка вне стиля и времени

OTTA-orchestra — это российская инструментальная группа, известная своей авторской музыкой, которая не поддается рамкам жанров. Их композиции входят в топ лучших инструментальных треков, а клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Одной из самых популярных работ группы является композиция «Royal Safari», которая обрела более 30 миллионов просмотров.

Достижения и сотрудничество

Группа выпустила пять альбомов и четыре сингла. Композитором и автором музыки является Ли Отта. OTTA-orchestra сотрудничала с мировыми поп-звездами, такими как Пупо и Ф. Дэвид, а также с известными российскими артистами, включая И. Резника, Л. Лещенко и ДиДюЛю.

Инструменты и исполнители

В составе OTTA-orchestra — талантливые девушки, играющие на разнообразных инструментах: от скрипок и клавишных до барабанов, гитары и аккордеона. Также в их арсенале есть белорусские цимбалы и индийский ситар, китайская хулуси — все эти инструменты становятся настоящими героями музыкального театра, с которым группа выступает.

Награды и признание

Группа удостоена наград от компании YAMAHA и за годы своего существования провела множество сольных концертов по городам России и даже в Китае.

Путешествие в мир музыки

Концерт OTTA-orchestra — это не просто музыкальное событие, а настоящее путешествие в мир инструментальной музыки, которое подарит вам уникальные эмоции и незабываемые впечатления.

Не пропустите этот захватывающий вечер в Санкт-Петербурге!