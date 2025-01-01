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Музыка при свечах. Величайшая классика
Киноафиша Музыка при свечах. Величайшая классика

Музыка при свечах. Величайшая классика

0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное путешествие от Amadeus Concerts

«Музыка при свечах» от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. С момента своего основания в 2017 году, этот проект стал первым, который объединил прекрасную музыку и утонченную атмосферу, освещенную мерцающим светом сотен свечей. Это создает уникальное погружение в музыкальную драматургию звучащих произведений.

Несмотря на время и появление подражателей, «Музыка при свечах» продолжает оставаться эталоном среди концертов, завоевавшим любовь публики благодаря своей честности – от подбора музыкантов до составления программы и декорирования сцены.

Что вас ожидает на концерте

  • Новая, не повторяющаяся программа, включающая шедевры композиторов-классиков, таких как Бах, Шопен, Вивальди, Рахманинов и многих других;
  • Особый набор тембров: орган, рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта, уникальные голоса солистов оперных театров Петербурга и даже балалайка;
  • Виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, влюбленных в музыку;
  • Великолепное оформление сцены светом сотен свечей для полного погружения;
  • Внимательный персонал, который с любовью и отзывчивостью относится к каждому гостю;
  • Атмосферный зал Петрикирхе с прекрасной акустикой и удобным обзором сцены.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Если вы еще не видели этот концерт – это стоит увидеть! А если видели, то обязательно вернитесь!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 14 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 12 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽

Фотографии

Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика Музыка при свечах. Величайшая классика

В ближайшие дни

Дудук и орган при свечах. Две стихии
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Дудук и орган при свечах. Две стихии
23 ноября в 18:00 Яани Кирик
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Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
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Взрослый стендап/Стендап от комиков 30+
2 августа в 21:30 Stage Standup Club
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