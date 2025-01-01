Музыка при свечах. Величайшая классика

«Музыка при свечах» от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. С момента своего основания в 2017 году, этот проект стал первым, который объединил прекрасную музыку и утонченную атмосферу, освещенную мерцающим светом сотен свечей. Это создает уникальное погружение в музыкальную драматургию звучащих произведений.
Несмотря на время и появление подражателей, «Музыка при свечах» продолжает оставаться эталоном среди концертов, завоевавшим любовь публики благодаря своей честности – от подбора музыкантов до составления программы и декорирования сцены.
На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Если вы еще не видели этот концерт – это стоит увидеть! А если видели, то обязательно вернитесь!