Музыка при свечах. Величайшая классика

Уникальное музыкальное путешествие от Amadeus Concerts

«Музыка при свечах» от Amadeus Concerts – один из самых ярких концертных форматов на музыкальной сцене Петербурга. С момента своего основания в 2017 году, этот проект стал первым, который объединил прекрасную музыку и утонченную атмосферу, освещенную мерцающим светом сотен свечей. Это создает уникальное погружение в музыкальную драматургию звучащих произведений.

Несмотря на время и появление подражателей, «Музыка при свечах» продолжает оставаться эталоном среди концертов, завоевавшим любовь публики благодаря своей честности – от подбора музыкантов до составления программы и декорирования сцены.

Что вас ожидает на концерте

Новая, не повторяющаяся программа, включающая шедевры композиторов-классиков, таких как Бах, Шопен, Вивальди, Рахманинов и многих других;

Особый набор тембров: орган, рояль, клавесин, скрипка, струнный ансамбль, флейта, уникальные голоса солистов оперных театров Петербурга и даже балалайка;

Виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, влюбленных в музыку;

Великолепное оформление сцены светом сотен свечей для полного погружения;

Внимательный персонал, который с любовью и отзывчивостью относится к каждому гостю;

Атмосферный зал Петрикирхе с прекрасной акустикой и удобным обзором сцены.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Если вы еще не видели этот концерт – это стоит увидеть! А если видели, то обязательно вернитесь!