Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Однорукий из Спокана
Билеты от 1200₽
Киноафиша Однорукий из Спокана

Спектакль Однорукий из Спокана

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Гангстерская комедия Мартина Макдонаха в постановке Владимира Панкова

Спектакль Владимира Панкова по пьесе мастера черного юмора Мартина Макдонаха — это уникальный трагифарс, который погружает зрителя в мир абсурда и эксцентричности. Главный герой, загадочный странник, одержим поисками собственной руки, что становится отправной точкой для развития сюжета.

Действие разворачивается в отеле провинциального американского городка, где незадачливая пара жуликов сталкивается с настоящим безумцем, жаждущим мести. Это противостояние превращает маленькую комнату гостиничного номера в поле битвы, где искрометные диалоги персонажей создают единый ритм, наполняя спектакль динамикой и напряжением.

Искренность и черный юмор

Постановка отличается оригинальным стилем и умелым сочетанием трагического и комического. Мартин Макдонах — автор, известный своим непредсказуемым черным юмором, который заставляет зрителей смеяться и переживать одновременно. Его пьесы всегда полны неожиданных поворотов и глубоких размышлений о человеческой природе.

Забавные факты

  • Мартин Макдонах — лауреат множества театральных наград, включая премию «Тони».
  • Спектакль включает в себя элементы саундрамы, что придаёт ему особую атмосферу.

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и насладиться этой уникальной постановкой. Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся событием!

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Павел Акимкин
Андрей Заводюк
Андрей Заводюк
Алексей Лысенко
Алексей Лысенко
Алексей Гусаров
Александр Занин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана Однорукий из Спокана

В ближайшие дни

Три Ивана
6+
Детский Музыка
Три Ивана
1 ноября в 12:00 МОСТ
от 1000 ₽
Апогей
12+
Моноспектакль
Апогей
18 октября в 19:00 Филиал Театра им. Пушкина
от 400 ₽
Чайка по имени...
16+
Кукольный Премьера
Чайка по имени...
24 сентября в 19:30 Театр кукол им. Образцова
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше