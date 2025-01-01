Спектакль Сердце матери

По мотивам пьесы К. Чапека «Мать»

Спектакль предлагает взглянуть на мир глазами матерей. В самые трудные времена, когда кажется, что весь мир рушится, а братья сражаются друг с другом, Мать старается уберечь свою семью, защитить своих сыновей.

Сила материнской любви

Ведь нет в мире ничего сильнее материнской любви. Она начинается с первого биения сердца ребёнка и никогда не прекращается. Даже пережив величайшую утрату, сердце матери продолжает любить и вести бесконечный диалог с теми, кого уже нет в живых.

Невозможные вопросы и ответы

Она задаёт вопросы, на которые не может найти ответа. Можно ли спасти одну жизнь ценой другой? Почему лучшие уходят? И есть ли что-то более ценное, чем человеческая жизнь?