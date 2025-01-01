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Сердце матери
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сердце матери

Спектакль Сердце матери

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

По мотивам пьесы К. Чапека «Мать»

Спектакль предлагает взглянуть на мир глазами матерей. В самые трудные времена, когда кажется, что весь мир рушится, а братья сражаются друг с другом, Мать старается уберечь свою семью, защитить своих сыновей.

Сила материнской любви
Ведь нет в мире ничего сильнее материнской любви. Она начинается с первого биения сердца ребёнка и никогда не прекращается. Даже пережив величайшую утрату, сердце матери продолжает любить и вести бесконечный диалог с теми, кого уже нет в живых.

Невозможные вопросы и ответы
Она задаёт вопросы, на которые не может найти ответа. Можно ли спасти одну жизнь ценой другой? Почему лучшие уходят? И есть ли что-то более ценное, чем человеческая жизнь?

 

Режиссер
Анна Горушкина
В ролях
Елена Доронина
Елена Киркова
Елена Хабарова
Григорий Фирсов
Александр Фролов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
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