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Выбор
Билеты от 2500₽
Киноафиша Выбор

Спектакль Выбор

Постановка
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах 18+
Режиссер Алена Лаптева
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Премьера спектакля «Выбор» в Театре Олега Табакова

Судьба - это выбор. Каждый день мы сталкиваемся с решениями, которые влияют на нашу жизнь и жизнь других людей. Спектакль «Выбор» поднимает этот вопрос в центре сюжета.

О чем спектакль?

На сцене предстает человек-загадка, предлагающий героям осуществить их самые сокровенные желания. Однако, за это им придется совершить преступление и нарушить моральные устои. Как далеко готовы зайти персонажи ради воплощения своей мечты? Какую цену они готовы заплатить?

Глубина выбора

Каждый из героев стремится к исполнению своей главной цели в жизни. У зрителей есть возможность не только следить за развитием событий, но и задуматься: каким образом бы они поступили, оказавшись на месте персонажей спектакля.

Рекомендуем к просмотру

Спектакль «Выбор» предлагает не только захватывающий сюжет, но и тщательную проработку персонажей. Над сценарием работали известные драматурги, чтобы создать максимально реалистичные ситуации и диалоги.

Приходите в Театр Олега Табакова, чтобы узнать, какой выбор сделают герои и какой выбор сделали бы вы.

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Сентябрь
Октябрь
20 сентября воскресенье
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 2500 ₽
29 сентября вторник
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 2500 ₽
7 октября среда
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 2500 ₽
19 октября понедельник
19:00
Театр Олега Табакова. Сцена на Чистых прудах Москва, Чаплыгина, 1а
от 2500 ₽

Фотографии

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