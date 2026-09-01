Премьера спектакля «Выбор» в Театре Олега Табакова

Судьба - это выбор. Каждый день мы сталкиваемся с решениями, которые влияют на нашу жизнь и жизнь других людей. Спектакль «Выбор» поднимает этот вопрос в центре сюжета.

О чем спектакль?

На сцене предстает человек-загадка, предлагающий героям осуществить их самые сокровенные желания. Однако, за это им придется совершить преступление и нарушить моральные устои. Как далеко готовы зайти персонажи ради воплощения своей мечты? Какую цену они готовы заплатить?

Глубина выбора

Каждый из героев стремится к исполнению своей главной цели в жизни. У зрителей есть возможность не только следить за развитием событий, но и задуматься: каким образом бы они поступили, оказавшись на месте персонажей спектакля.

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Спектакль «Выбор» предлагает не только захватывающий сюжет, но и тщательную проработку персонажей. Над сценарием работали известные драматурги, чтобы создать максимально реалистичные ситуации и диалоги.

Приходите в Театр Олега Табакова, чтобы узнать, какой выбор сделают герои и какой выбор сделали бы вы.